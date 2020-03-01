رياضة | ‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏مفاجأة برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لمفاجأة في تشكيلة فريقه خلال مواجهة فريق ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن اللاعب الدنماركي مارتن برايثوايت يواجه اول كلاسيكو له، ويمكن ان يستخدمه سيتين كلاعب اساسي في البرنابيو لتعويض الغيابات في الهجوم.

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يواجه فريق برشلونة العديد من الازمات خلال الفترة الماضية على مستوى الخط الهجومي، حيث تعرض لويس سواريز لإصابة سيعود منها في منتصف شهر ابريل، وأيضاً سيغيب عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر.

ويسعى سيتين لدخول الكلاسيكو بثلاثي هجوميا مكون من ( انطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتن برايثويت)، وذلك تفاديا لمشاركة انسو فاتي الذي لا يملك خبرات كبرى تجعله يلعب تلك المباراة.