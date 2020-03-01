رياضة | البرنابيو الخطر الأكبر على ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنابيو الخطر الأكبر على ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره وغريمه التقليدي فريق برشلونة اليوم على ملعب السانتياجو برنابيو معقل الفريق الأبيض وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل الريال تلك المباراة وفي ذهنه تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الليجا مرة أخرى، حيث خسر الفريق الأبيض مباراته الأخيرة بالليجا من ليفانتي بنتيجة هدف نظيف.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ريال مدريد يعاني في البرنابيو، حيث كان اخر فوز لريال مدريد في البرنابيو في 1 فبراير الماضي ضد اتليتيكو مدريد.

ومنذ ذلك الحين لعب فريق زيدان ثلاث مباريات، وخسر ضد ريال سوسيداد في الكاس وودع البطولة، وتعادل مع سيلتا فيجو وخسر صدارة الليجا، وخسر من مانشستر سيتي واصبح في خطر الاقصاء من دوري الابطال.