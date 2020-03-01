رياضة | 3 مناورات من كارتيرون في لقاء الإياب ضد الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مناورات من كارتيرون في لقاء الإياب ضد الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرو المدير الفني لفريق الزمالك السفر لتونس لمواجهة فريق الترجي بقائمة كاملة العدد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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وجاء تفكير المدرب بالسفر بقائمة كاملة للحفاظ على روح المنافسة بين جميع اللاعبين وتسابقهم على حجز مقعد أساسي في التشكيل الأساسي للفريق، بالإضافة إلى مناورة الجانب التونسي وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتشكيل وطريقة اللعب وفتح الباب حول إمكانية إحداث أي مفاجأة في تشكيل الفريق لإرباك حسابات الفريق التونسي.

الأمر الثالث يتعلق بالاستفادة من حالة لم شمل اللاعبين والدعم والمساندة من جانب الجميع في طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء الإياب وحجز بطاقة العبور للدور التالي من مشوار الفريق.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضي بنتيجة ٣-١