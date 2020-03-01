رياضة | فرجاني ساسي مطلوب في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي مطلوب في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويقدم فرجاني مستويات مميزة مع الزمالك وشارك في التتويج ببطولتي السوبر الافريقي ومن بعده المصري مؤخرا.

دخل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك دائرة اهتمامات ناي العين الإماراتي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.



وراقب مسئولو النادي الإماراتي اللاعب في لقاء السوبر المصري الأخير بين الزمالك والأهلي الذي أقيم في الإمارات للوقوف على مستواه وسط الثقة في قدراته وإمكانياته.