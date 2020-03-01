رياضة | فرجاني ساسي مطلوب في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي مطلوب في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك دائرة اهتمامات ناي العين الإماراتي للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.
ويقدم فرجاني مستويات مميزة مع الزمالك وشارك في التتويج ببطولتي السوبر الافريقي ومن بعده المصري مؤخرا.
وراقب مسئولو النادي الإماراتي اللاعب في لقاء السوبر المصري الأخير بين الزمالك والأهلي الذي أقيم في الإمارات للوقوف على مستواه وسط الثقة في قدراته وإمكانياته.
وسبق وتلقى اللاعب بعض العروض مطلع الموسم الجاري لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الإدارة التي تمسكت ببقائه للحاجة إليه.
وفاز الزمالك مؤخرا على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.