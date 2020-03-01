رياضة | كيف يستفيد كيكي سيتين من هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يستفيد كيكي سيتين من هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، وذلك بملعب سانتياجو بالعاصمة مدريد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدرب برشلونة كيكي سيتين اصطحب مساعده إيدير سارابيا لملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء المقبل، وذلك لمشاهدة مباراة النادي الملكي ضد ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ونشرت ماركا تقريراً صباح اليوم، يشير لنقاط ضعف النادي الملكي، والتي ركز عليها بيب جوارديولا في مباراة الأربعاء، وحقق خلالها فوزاً غالياً قربه من بلوغ ربع النهائي.

داني كارفخال

أقحم بيب مهاجمه جابريل خيسوس على الجهة اليسرى عوضاً عن قلب الهجوم، والذي عطّل جبهة كارفخال من العمل تماماً، بل وتسبب في مشاكل كبيرة لدفاع مدريد بفضل سرعته، وبالتالي، قد يثير هذا الأمر كيكي سيتين ويفكر في الدفع بجريزمان كجناح مع إشراك الدانماركي مارتن برايثوايت في قلب الهجوم.

فاتي جناحا

يعد الغيني الشاب أسرع لاعبي خط الهجوم في الفريق الكتالوني حالياً، لكنه قد يؤجل الدفع به لشوط المباراة الثاني حينما يصبح لاعبي الريال منهكين بدنياً، مثلما فعل بيب مع رحيم ستيرلنج، والذي قلب المباراة رأساً على عقب.

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محرك دي بروين

لعب البلجيكي دوراً حاسماً في فوز الفريق السماوي، حيث قام جوارديولا بوضعه أمام ثنائي إرتكاز صريح مكون من رودري وجوندوجان، وبالتالي تحرر دي بروين من قيوده الدفاعية.

وقد يلجأ سيتين لنجمه الهولندي فرانكي دي يونج الذي يمتلك قدرة على التمرير والإحتفاظ بالكرة، ويقوم بتأمينه دفاعياً ثنائي مكون من بوسكيتس وفيدال أو آرثر ميلو أو راكيتيتش.

تير شتيجن

مع الضغط الهجومي المستمر من هجوم ريال مدريد، لجأ جوارديولا لفكرة لعب الكرات الطولية على أحد الجناحين عن طريق حارس مرماه إيدرسون، وبالتالي يقوم بضرب خطي هجوم ووسط ريال مدريد، والهروب من الضغط على حامل الكرة في الخط الخلفي.

ليونيل ميسي

11 هدفاً في الكلاسيكو لميسي بملعب سانتياجو بيرنابيو كافيةً لإدراك مدى خطورة البرغوث الأرجنتيني في مباراة الليلة، وبالطبع سيكون الخطر الأكبر على زيدان وكتيبته.