الامارات | الجمهور يفتح النار على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يفتح النار على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كعادته دائماً الفترة الأخيرة عند عدداً من الجماهير الإنجليزية تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول إلى العديد من الإنتقادات عقب خسارة ليفربول الأولى هذا الموسم أمام واتفورد الإنجليزي وبثلاثية، أوقفت السجل الهائل للفريق وأضاعت حلم تحقيق العديد من الأرقام القياسية ولكنها بالتأكيد لم تفقده الصدارة المنفردة بفارق 22 نقطة.

وتصدرت الخسارة التي تعرض لها الفريق الصحف والمواقع الإنجليزية اليوم كونها الأولى للفريق في حين لم يبدي المدرب الإلماني كلوب أي قلق من الهزيمة مؤكداً سعادته بما حدث كونه سيخفف من على اللاعبين الضغوط والرغبة في تحقيق الأرقام القياسية فقط سيتم التركيز على الفوز، 44 مباراة بدون خسارة كانت ستنتهي آجلاً أو عاجلاً ويجب النظر إلى الأمور بإيجابية.

وفي المقابل فتح الجمهور على لاعبي الفريق خاصة محمد صلاح، ثم ماني، حيث حصل اللاعب المصري على تقييم ضعيف بعد مشاركته، وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها، وحصل على تقييم قدره 5.7/10 وهو ثالث أسوأ لاعبي ليفربول في ذلك اللقاء بعد أليسون وترينت ألكسندر أرنولد.

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وأوضحت الشبكة الخاصة بالإحصائيات أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 2.5 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 32 %، وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين كذلك، وسدد محمد صلاح تسديدتين، واحدة خارج المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم، ولم يصوب أي تسديدة تجاه المرمى.

واتهم عدداً من الجمهور محمد صلاح بأنه أناني وضعيف، وجاءت بعض التعليقات كالأتي: “"يجب أن أقول ذلك: صلاح يحتاج لمنافس على مقاعد البدلاء”، وقال أخر: “"بكل صدق لا أمانع تراجع واختفاء صلاح وماني في الوقت الحالي، لأنهما يستطيعان التسجيل من لا شيء”، وأضاف تعليق أخر: "لماذا لا نحاول الدفع بيمنامينو في مركز صانع الألعاب أو كجناح أيمن ووضع صلاح كمهاجم”، "يا له من شوط أول ممل، لعبنا دون رتم وعلى الجانب الأيمن صلاح وأرنولد ليسا على ما يرام”، وقال أخر: “"أنا دومًا ما أشجع الأنانية بالنسبة للمهاجم، لكن ليس بدرجة محمد صلاح".

كل هذه التعليقات تم نشرها من متابعي وجمهور الفريق الإنجليزي على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.