الامارات | "الأجسام" يحث الصالات الرياضية على توفير ظروف التصدي لـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأجسام" يحث الصالات الرياضية على توفير ظروف التصدي لـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لـ"اتحاد الامارات لبناء الأجسام"، محمد عبدالرحيم، أنه ووفقاً لتوجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بصدد اصدار تعليمات تثقيفية وتوعوية للصالات الرياضية في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية للتصدي لفايروس كورونا المستجد، خصوصاً ان الصالات الرياضية مغلقة وتحتاج لظروف مثالية للتدريب، وقال المري في تصريحات صحافية: نتوجه لمديري الصالات الرياضية بضرورة الانتباه للمعايير الرئيسة المعتمدة في الصالات الرياضية، ومنها التهوية السليمة 100%، وتوفير محاليل التعقيم بكل انواعها، كما توجه للمدربين بضرورة العمل على تقليل زمن التدريب اليومي واقتصار عدد المتدربين في كل صالة على عدد محدد لا يسمح بالكثير من الاختلاط، اضافة الى التأكد من الحالة الصحية للاعبين قبل البدء بالتدريب تحاشياً لاي ظرف طارئ، مؤكداً ان هذه الاجراءات ضرورية في كل الاوقات، إلا ان الظروف الحالية تستدعي المزيد من التشديد في الوقت الحاضر، ومؤكداً ايضاً ان أصحاب الصالات مطلوب منهم في الوقت الحاضر التعاون بشكل اكبر مع اتحاد اللعبة للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين، من لاعبين واداريين ومدربين.