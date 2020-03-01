شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقود سباق التوقيع مع «كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التوقيع مع المدافع السنغالي لنادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي.

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ويجري الشياطين الحمر حاليًا مفاوضات مع نادي الجنوب الإيطالي من أجل الحصول على خدمات «كوليبالي»، حسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية.

ويجد مانشستر يونايتد منافسة شرسة على توقيع اللاعب من كل من غريمه مانشستر سيتي، وريـال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد يتم حسمها لصالح من يدفع قرابة 100 مليون يورو.