شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: عدم لعب القمة أفاد الأهلي والزمالك في المواجهات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن فريقا الأهلي والزمالك استفادا مع عدم لعب مباراة القمة، والتي انسحب خلالها الفريق الأبيض، واحتسبت نتيجتها لصالح القلعة الحمراء.

وأوضح «عبدالغني»: «أعتقد أن عدم لعب مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري، منح الفريقين دفعة معنوية، وكذلك اكتسب اللاعبون قوة بدنية، وقدروا يستعدوا بشكل جيد للمباريات الأفريقية، فحقق الزمالك نتيجة كبيرة أمام الترجي، وكذلك الأهلي حقق انتصار رائع جدًا أمام صن داونز.

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وتابع: «نادي الزمالك حقق فوز كبير ومهم على الترجي ونتيجة مطمئنة قبل الذهاب إلى تونس، بالتأكيد كان الفوز بثلاثية دون رد كانت أفضل، لكن لكن أيضا صعب يخسر الزمالك في تونس بهذه الروح التي شاهدتها أمام الترجي في السوبر الأفريقي وفي السوبر المحلي أمام الأهلي، وأيضا في مباراة الترجي بذهاب ربع النهائي».

كما أشاد«عبدالغني» بالروح العالية التي تحلى بها لاعبو الأهلي خلال مباراة صن دوانز، والتي قادتهم للفوز بثنائية ثمينة قبل مباراة العودة.