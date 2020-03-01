شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل بالصور.. ثنائية أهلاوية تُنصف «فايلر» على الداهية «موسيماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على ماميلودي صن دوانز بهدفين دون رد في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ فايلر اللقاء بتعديلين عن مباراة السوبر المحلي بإشراك أجايي في الجناح بدلا من جيرالدو ومحمود متولي بدلا من رامي ربيعة مع بقاء الرسم التكتيكي كما هو 4.2.3.1

تحليل الأهلي وصن داونز

بينما بيتسو موسيماني بدأ اللقاء ب 4.4.2 مع إشراك ماديشا المدافع في مركز الظهير الأيمن وإشراك ليبوسا في مركز الظهير الأيسر بدلا من لانجيرمان الذي تعافى من إصابته منذ أيام.

تحليل الأهلي وصن داونز

أجاد فايلر في نقطة وأخفق نسبيًا في الأخرى، الإخفاق الأول كان في إشراك متولي بجوار ياسر إبراهيم.. بالطبع الثنائي هم الأفضل في قائمة الأهلي لكن الثنائي لم يلعبا سويًا في أي مباراة والبداية بهم ضد صن داونز كانت مخاطرة كبيرة وكان يجب أن يشاركا في أكثر من مباراة سويًا للانسجام ثم المشاركة أمام صن داونز.

في الثانية 26 كاد صن داونز أن يسجل هدفًا في مرمى الأهلي لكن تألق الشناوي وسذاجة مابوي حالت دون ذلك.

تحليل الأهلي وصن داونز

بعدها بدقائق بدأ صن دوانز في لعب كرته المفضله التي ذكرناها في تحليل ما قبل المباراة وهي لعب الكرة في الأمام إلى فيلاكازي وهو ما حدث في المساحة بين متولي وياسر إبراهيم لكن استطاع ياسر إبراهيم انقاذها في الرمق الأخير.

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تحليل الأهلي وصن داونز

تحليل الأهلي وصن داونز

واستمر الشوط الأول دون أداء جيد للأهلي خاصة مع انخفاض مستوى الثنائي الشحات وقفشة.. الشحات لم يجيد استلام الكرة في أكثر من مناسبة بالإضافة إلى فقده للكرة 14 مرة خلال الشوط الأول، بينما قفشة كان متسرعًا إلى حد كبير ومال أداؤه للفردية.. خلال الشوط قام موسيماني بالعديد من التغييرات التكتيكية داخل الملعب كان أهمهم تغيير مكان مابوي وزيواني حيث بدأ المباراة بزيواني في الناحية اليمنى ومابوي في الناحية اليسرى ومع بداية الشوط الثاني قام بعكس أماكن الثنائي.

مع بداية الشوط الثاني وبسبب غياب التفاهم بين متولي وياسر إبراهيم اخترق سيرينو ومررت له الكرة وانفرد لكنه سددها ضعيفة

تحليل الأهلي وصن داونز

وبمجهود فردي استطاع معلول أن يفتتح التسجيل بتمريرة ممتازة من أجايي ليخترق معلول الناحية اليمني لصن داونز والتي كانت ثغرة كبيرة لمشاركة ماديشا في هذا المكان

تحليل الأهلي وصن داونز

بعد الهدف اختلف حال الأهلي كثيرًا خاصة مع نزول وليد سليمان بدلا من الشحات ومع نزول بادجي بدلا من مروان نشط الأهلي بشكل أكبر وبنفس الاختراق من الناحية اليسري لأجايي وبادجي تحصل على ركلة جزاء سددها معلول في المرمى

تحليل الأهلي وصن داونز

التغيير الثالث كان بخروج قفشة ونزول أحمد الشيخ ليدخل وليد للعمق.. قفشة في المجمل لم يؤدي مباراة جيدة ووليد كان أفضل وأنشط.

صن داونز هبط أداوؤه بشكل كبير في الشوط الثاني مما ممكن الأهلي من التسجيل.

النقطة الإيجابية الواضحة لفايلر هي جونيور أجايي الذي أدي مباراة ممتازة وكان أخطر لاعبي الأهلي وتسبب بشكل مباشر في هدف الأهلي الأول والثاني وكان على مستوى عال من التفاهم مع معلول.