شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يعلّق على السخرية من صورتي العزاء والفرح: شيلني من دماغك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الصورتين التي تم تداولهما له من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفرح نجلة مدحت شلبي، وشهدت سخرية من رواد مواقع التواصل.

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وقال «عبدالغني»: «بنصح الناس محدش يروح عزاء وفرح في يوم واحد، الموضوع بقى صعب جدا، هل فيها مشكلة إنك تروح عزاء وفرح في يوم واحد؟.. أنا كنت تريند إمبارح.. الناس كلها بتعمل ده».

وأضاف: «أنا شايف إن الموضوع بقى سخيف، شايف إنك تبقى حاططني تحت الميكروسكوب بروح أعيط وأرقص فين ده مش حقك ومش دورك، مالك أنت حد بيتحشر في حياتك، وهو علشان محدش يعرفك».