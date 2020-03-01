شكرا لقرائتكم خبر عن أندي روبرتسون: نعتذر لجماهير ليفربول وعلينا إظهار ردة فعل قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتذر أندي روبرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، لجماهير الريدز على عدم ظهور اللاعبين بالمستوى الذي تعود عليه عشاق الفريق منذ بداية الموسم، وذلك عقب الخسارة أما واتفورد بثلاثية نظيفة.

وكان ليفربول قد تعرض للهزيمة الأولى له هذا الموسم بثلاثية نظيفة في ملعب فيكاراج رود، لتنتهي سلسلة اللاهزيمة، والتي امتدت لـ44 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبرتسون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: «بدأ واتفورد المباراة بقوة، بينما احتجنا بعض الوقت للدخول في أجواء اللقاء. كانت لنا بعض الفترات الجيدة في المباراة، ولكننا كنا بعيدين عن مستوانا المعهود».

وأضاف: «نعلم أن جماهيرنا لم تتوقع منا الظهور بهذا الشكل، ومن جانبنا لا يسعنا سوى الاعتذار لهم. نحن نقدم موسمًا ممتازًا حتى الآن، ولكننا لم نقدم الأداء الذي تعود عليه الجميع من ليفربول اليوم. علينا الآن أن نظهر ردة فعل قوية، فهذا هو السبيل الوحيد للفوز بالمباريات والمضي نحو تحقيق أهدافنا».