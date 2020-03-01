شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم «ميرور» لأداء محمد صلاح في هزيمة ليفربول المذلة أمام واتفورد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى نادي ليفربول هزيمة مذلة أمام مضيفه واتفورد بثلاثية نظيفة في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية تقييمها للاعبي الريدز عقب المباراة التي شهدت كسر سلسلة اللاهزيمة للفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وتراوح تقييم لاعبي ليفربول ما بين الأعلى 6/10 والأقل 4/10، إذ تشارك التقييم الأعلى كل من الحارس أليسون والظهير الأيسر أندي روبيرتسون، والبديل آدم لالانا، أما التقييم الأقل فحصل عليه كل من فابينيو وجورجينيو فينالدوم وساديو ماني.

وبالنسبة لمحمد صلاح، فحصل على تقييم 5/10، وفسرت الصحيفة تقييمها قائلة: «بدا أنه أكثر من كان يعاني من الرياح في البداية، وسدد في الشباك الخارجية عندما كان يتوجب عليه التصرف بشكل أفضل، وتعامل معه الظهير الأيسر لواتفورد آدم ماسينا أفضل من أي ظهير أيسر آخر على مدار الموسم».