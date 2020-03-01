شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة يتوجه إلى تونس لبدء ترتيبات استقبال بعثة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتوجه هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تونس، اليوم الأحد، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على تعليمات مرتضى منصور، رئيس النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يرافق «زادة» الثنائي أيمن حافظ، المنسق العام لفريق الكرة، ومحمد بدر، المدير المالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب حسمها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.