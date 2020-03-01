شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم جزائري يدير مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال، لإدارة مواجهة الزمالك والترجي التونسي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب رادس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للحساب الرسمي لنادي الترجي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتكون الطاقم الجزائري من مصطفى غربال، ويعاونه عبدالحق إتشاعلي ومقران جوراري، ولاحلو بن برهام حكمًا رابعًا.