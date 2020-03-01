شكرا لقرائتكم خبر عن «تير شتيجن» يتسلح برقم قياسي تاريخي في مواجهة ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتسلح الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس برشلونة، برقم قياسي تاريخي في مواجهة فريقه، الليلة، أمام ريـال مدريد في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو.

وحسب صحيفة «سبورت» الكتلونية، يحمل «تير شتيجن» رقمًا قياسيًا كصاحب السلسلة الأطول بين حراس برشلونة تاريخيًا في عدم تلقي الأهداف بملعب ريـال مدريد.

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وكان آخر هدف هز شباك الألماني في سانتياجو بيرنابيو خلال إياب كأس السوبر الإسباني 2017 بأقدام كريم بنزيمة في المباراة التي فاز فيها النادي الملكي بهدفين نظيفين.

ووصل «تير شتيجن» إلى الدقيقة 321 دون تلقي أهدافًا في سانتياجو برنابيو فيما يأمل في الحفاظ على نظافة شباكه، الليلة.

يذكر أن الحارس الألماني خاض 5 مباريات مع فريقه في ملعب ريـال مدريد، خسر خلالها في مباراة واحدة، فيما حقق الفوز في 4.