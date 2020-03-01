شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ثنائية معلول.. 8 أهداف أهلاوية في شباك العملاق «أونيانجو» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عبر الأهلي مباراته أمام ضيفه صن داونز بهدفين نظيفين، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ولعب الحارس الدولي الأوغندي دينيس أونيانجو، صاحب الـ34 عاماً، مباراة كبيرة وحال دون اهتزاز شباك صن داونز بأكثر من هدفين.

وحملت ثنائية الأهلي في شباك صن داونز الرقم 9 للفريق في شباك العملاق أونيانجو.

وفي أول مواجهة جمعت الأهلي بأونيانجو استطاع الفريق الأحمر إمطار شباك الحارس الأوغندي بنصف دستة أهداف، وذلك حينما كان يبلغ تسعة عشر عاماً وحراسته لعرين فريق «فيلا» الأوغندي، حيث زار بطل مصر شباك في لقاء الفريقين بإياب دور الـ32 لرابطة دوري الأبطال نسخة 2005، وحملت السداسية توقيع كل من محمد أبوتريكة «هدفين» وعماد متعب وعماد النحاس ووائل رياض وهدف عكسي بالنيران الصديقة.

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أونيانجو كان على موعد مع الهدف السابع في شباكه خلال مواجهة الأهلي وذلك بإمضاء المغربي وليد أزارو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية أمام صن داونز.

الحارس الدولي الأوغندي كان على موعد مع هدف أهلاوي آخر ولكن خلال مباراة دولية جمعت منتخب بلاده بنظيره المصري في أمم إفريقيا نسخة 2017 بالجابون، وسجل يومها عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي وقتها، هدف انتصار الفراعنة مع نهاية المواجهة.