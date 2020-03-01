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بداية ناجحة للمدرب تييري هنري في الدوري الأميركي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

حقق النجم السابق لكرة القدم الفرنسية ​تييري هنري​ بداية ناجحة لمسيرته التدريبية في ​الدوري الأميركي​ مع قلب فريقه ​مونتريال إيمباكت الكندي​ تخلفه أمام ضيفه ​نيو إينغلاند ريفوليوشن​ الى فوز بنتيجة 2-1 في المرحلة الأولى .

وعيّن هنري (42 عاما) مديرا فنيا للفريق الكندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ثالث محطة لمسيرته التدريبية بعد العمل كمساعد للإسباني روبرتو مارتينيز في الجهاز الفني للمنتخب البلجيكيوالإشراف لأشهر على ناديه السابق ​موناكو​ دون ان يتمكن من تحسين نتائجه.

ومكّن هنري فريقه الجديد من بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة ​دوري أبطال الكونكاكاف​ (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بتعادلين في الذهاب (2-2) والإياب (صفر-صفر) مع ​ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي​ قبل ان يحقق معه الفوز الأول في انطلاق الدوري الأميركي.

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