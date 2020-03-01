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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بداية ناجحة للمدرب تييري هنري في الدوري الأميركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
حقق النجم السابق لكرة القدم الفرنسية تييري هنري بداية ناجحة لمسيرته التدريبية في الدوري الأميركي مع قلب فريقه مونتريال إيمباكت الكندي تخلفه أمام ضيفه نيو إينغلاند ريفوليوشن الى فوز بنتيجة 2-1 في المرحلة الأولى .
وعيّن هنري (42 عاما) مديرا فنيا للفريق الكندي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في ثالث محطة لمسيرته التدريبية بعد العمل كمساعد للإسباني روبرتو مارتينيز في الجهاز الفني للمنتخب البلجيكيوالإشراف لأشهر على ناديه السابق موناكو دون ان يتمكن من تحسين نتائجه.
ومكّن هنري فريقه الجديد من بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بتعادلين في الذهاب (2-2) والإياب (صفر-صفر) مع ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي قبل ان يحقق معه الفوز الأول في انطلاق الدوري الأميركي.
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