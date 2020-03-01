ارسنال يسخر من ليفربول بعد هزيمته أمام واتفورد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 سخر نادي ​أرسنال​ من منافسه ​ليفربول​ عبر حسابه على تويتر، بعد أن تلقى الريدز خسارته الأولى في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز هذا الموسم، أمام واتفورد بنتيجة 3-0.

وكتب الغانرز عبر حسابه على تويتر: "تهانينا ليفربول على الاستمرارية الهائلة بدون هزيمة". يُذكر أنه في موسم 2003-2004، فاز أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز دون هزيمة واحدة. خلال 38 مباراة لعبها، حيث حقق 26 فوزًا و 12 تعادلاً.

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