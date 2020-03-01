- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاهوز يقود الكلاسيكو الخامس في مسيرته التحكيمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
عين لاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم الاسباني ماثيو لاهوز ليقود مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري والتي ستقام على ملعب "سانتياغو يبرنابيو" اليوم الأحد في 1 اذار، ليقود لاهوز المباراة الخامسة التي تجمع بين الريال وبرشلونة.
وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بمباراتين اثنتين تحت قيادة لاهوز، بينما تعادل الفريقان بمباراة وفاز برشلونة بمباراة واحدة تحت قيادة لاهوز، في وقت اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان لاهوز تعرض للانتقادات بشكل دائم بسبب اسلوبه في التحكيم من جماهير برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاهوز يقود الكلاسيكو الخامس في مسيرته التحكيمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.