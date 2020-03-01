لاهوز يقود الكلاسيكو الخامس في مسيرته التحكيمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

عين لاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم الاسباني ​ماثيو لاهوز​ ليقود مباراة الكلاسيكو بين ​ريال مدريد​ و​برشلونة​ في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري والتي ستقام على ملعب "سانتياغو يبرنابيو" اليوم الأحد في 1 اذار، ليقود لاهوز المباراة الخامسة التي تجمع بين الريال وبرشلونة.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز بمباراتين اثنتين تحت قيادة لاهوز، بينما تعادل الفريقان بمباراة وفاز برشلونة بمباراة واحدة تحت قيادة لاهوز، في وقت اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان لاهوز تعرض للانتقادات بشكل دائم بسبب اسلوبه في التحكيم من جماهير برشلونة.