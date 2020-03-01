شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما فشل في هز شباك برشلونة منذ العام 2017 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان مهاجم نادي ​ريال مدريد​ الفرنسي ​كريم بنزيما​ فشل في التسجيل في مرمى نادي ​برشلونة​ منذ خوضه مواجهة كاس ملك اسبانيا عام 2017، حيث غاب بنزيما عن التسجيل في جميع مباريات برشلونة منذ تلك المباراة، والتي وصلت الى 7 مواجهات، وهو الذي سجل تسعة اهداف في 29 مباراة خاضها امام الفريق الكتالوني.

علماً ان بنزيما نجح في تسجيل 13 هدف في 25 مباراة من مباريات الموسم الحالي، على ان يخوض مباراة الجولة ال 26 على ارض ملعبه في السانتياغو بيرنابيو.

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