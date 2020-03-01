دي يونج يتحدى ريال مدريد ويراهن على المكسب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

علق الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، على استعدادات فريقه لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الليجا.



وقال دي يونج، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إسقاط ريال مدريد قبل عام من الآن بنتيجة 4-1 رفقة أياكس؟ كانت هذه المباراة مميزة للغاية، لأنها جاءت عقب التوقيع مع برشلونة، والآن أريد أن أحقق فوزًا آخر في البرنابيو بذات النتيجة".

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وأضاف: "بوسكيتس يساعدني كثيرًا، كما أننا نتحدث عن كل شيء. وذلك سهل لي العديد من الأشياء، كما أنه كان يبلغني بالأمور التي تحدث حول النادي، وعندما وصلت وجه لي بعض النصائح تتعلق بحياتي".

وتابع: "دوري مع برشلونة؟ أود الحصول على الكرة قدر الإمكان، ولكن بالطبع الأمر لا يتعلق فقط بانتقال دي يونج للعب في البارسا. كان لا بد لي أن أتكيف مع الوضع هنا".

وأكمل لاعب الوسط الهولندي: "أفهم أنه عندما تراني الجماهير ألعب ضد نابولي تعتقد أنها لا تشاهد نفس دي يونج الذي كان رفقة أياكس أو هولندا".

وأتم: "القضايا المحيطة بالفريق؟ على المستوى الشخصي لا أرى الكثير، لكن هناك العديد الأمور تحدث. أكبر تغيير حدث في برشلونة؟ قدوم سيتين بدلا من فالفيردي. عقب هذا الأمر أصبحنا نشاهد الكثير من مقاطع الفيديو الخاصة بالتمركز في كرة القدم".