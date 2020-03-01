- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سر إجتماع النصر و ريال مدريد خطوة لأول مرة في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
كشفت تقارير صحفية عن كواليس الإجتماع الذي تم إنعقاده بين رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت، وعبد الرحمن الحلافي، مشرف الكرة في نادي النصر مع رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتيو بيريز.
وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة النصر بصدد عقد إتفاقية إستثمارية ضخمة مع ريال مدريد بإنشاء أكاديمية مشتركة لتطوير المواهب من أجل تأسيس اللاعبين بشكل إحترافي أوروبي في خطوة إقتصادية وإستثمارية غير مسبقة بالشرق الأوسط.
وأضافت التقارير الصحفية أن الإجتماع لم يتضمن إقامة أي مباراة بين فريقي كرة القدم بمناسبة ذكري إفتتاحية كأس العالم للأندية عام 2000 التي جمعت بين الفريقين.
ومن المقرر أن يتم عقد العديد من الإجتماعات بين الطرفين من أجل الأتفاق علي كافة تفاصيل الأتفاقية بين الطرفيين خلال الأسابيع المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سر إجتماع النصر و ريال مدريد خطوة لأول مرة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.