سر إجتماع النصر و ريال مدريد خطوة لأول مرة في  الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

كشفت تقارير صحفية عن كواليس الإجتماع الذي تم إنعقاده بين رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت، وعبد الرحمن الحلافي، مشرف الكرة في نادي النصر مع رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتيو بيريز.

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وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن إدارة النصر بصدد عقد إتفاقية إستثمارية ضخمة مع ريال مدريد بإنشاء أكاديمية مشتركة لتطوير المواهب من أجل تأسيس اللاعبين بشكل إحترافي أوروبي في خطوة إقتصادية وإستثمارية غير مسبقة بالشرق الأوسط.

وأضافت التقارير الصحفية أن الإجتماع لم يتضمن إقامة أي مباراة بين فريقي كرة القدم بمناسبة ذكري إفتتاحية كأس العالم للأندية عام 2000 التي جمعت بين الفريقين.

ومن المقرر أن يتم عقد العديد من الإجتماعات بين الطرفين من أجل الأتفاق علي كافة تفاصيل الأتفاقية بين الطرفيين خلال الأسابيع المقبلة.