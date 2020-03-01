شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. الأحمر يحدد ملعب تدريبه في جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ملعب الجامعة لخوض تدريبات الفريق اليومية خلال فترة تواجد بعثة الاهلي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي على ملعب الجامعة بداية من غد الأثنين وحتي الخميس المقبل على ان يكون مرانه الاخير على ستاد لوكاس موريبي الذى يحتضن موقعة السبت القادم فى اياب ربع نهائى دوري ابطال افريقيا.

وكان الاهلي قد سبق وان خاض تدريباته ايضا على ملعب الجامعة العام الماضى عند مواجهة صن داونز ايضا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دوري رابطة الابطال.

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وتطير بعثة فريق الأهلي في الحادية عشر من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح غداً الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة وإستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.