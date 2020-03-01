جنش يعود لتدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة الترجي

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ويعتبر تواجد "جنش" على مقاعد البدلاء أمام الترجى التونسى، أول ظهور رسمى له عقب تعافيه من إصابة وتر أكيلس، ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس بعد غد، الثلاثاء، لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.
من جهته منح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أول أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران أمس، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس على متن طائرة خاصة لخوض مباراة العودة بعدما فضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.
وتفوق فريق الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.
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