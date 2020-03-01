شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يحقق برونزيتان فى الدورى العالمى بالنمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح عدد من لاعبى منتخب الكاراتيه فى تحقيق مراكز مختلفة فى منافسات بطولة الدورى العالمى التى تقام بالنمسا، حيث أحرزت ياسمين حمدي الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى البطولة ، بوزن تحت ٥٥ كجم بعد الفوز علي بطلة الصين تايبيه .

وحقق على الصاوى لاعب المنتخب ، المركز الثالث والميدالية البرونزية ايضا ، فى منافسات نفس البطولة ، بوزن تحت 67 كجم ، بالفوز على لاعب النمسا ، وفيما يخص رضوى سيد فلم تحقق ميداليات ، بل احتلت المركز الخامس ، بوزن تحت 50 كجم .

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يذكر أن لاعبو منتخب الكاراتيه حققوا 7 ميداليات متنوعة في بطولة البريميرليج الدولية التى أقيمت في الإمارات، وحقق لاعبو المنتخب ثلاث ميداليات فضية جاءت من نصيب ياسمين حمدي في وزن 55 كجم وفريال أشرف في وزن 68 كجم وشيماء أبو اليزيد في وزن فوق 68 كجم ، كما حصد لاعبو كاتا جماعي على الميدالية البرونزية في منافسات البطولة ، و حقق لاعبو المنتخب 3 برونزيات ايضا عن طريق جيانا فاروق على برونزية وزن 61 كجم، ومنه شعبان في وزن فوق ٦٨ كجم وعبدالله ممدوح في وزن ٧٥ كجم.

كان عدد من الحكام المصريين حصلوا على الشارة الدولية على هامش البطولة ، وهم كل من عاطف صابر ، محمود هاشم ، هشام الصادق ، سمر عبد الله ، وليد حمدلله ، أحمد حمدي ، سامح محمد ، محمود عباس رفاعي ، بسام محمود .