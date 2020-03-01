شكرا لقرائتكم ننشر حقيقة إضراب لاعبى الزمالك عن المران قبل رحلة رادس بسبب المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الأخيرة بعض الأنباء حول إضراب لاعبى فريق الزمالك عن خوض التدريبات، لعدم حصولهم على المستحقات الخاصة بهم، قبل السفر إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد رادس.

وكشف مصدر بفريق الزمالك حقيقة المسألة بإن مران الفريق اليوم، الأحد، تم تحديد إقامته فى الخامسة مساءً، لذا لا يوجد إضراب فى الوقت الحالى حول خوض المران من عدمه، كما أوضح إن مرتضى منصور رئيس الزمالك وعد اللاعبين قبل مباراة الترجى الأخيرة، بإنه سيتم صرف مستحقاتهم اليوم، الأحد، وذلك لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات لذا لا توجد أزمة فى الوقت الحالى بشأن المستحقات حيث سينتظر اللاعبين المران الذى سيقام مساءً وحال وجود أية أزمات سيتم الحديث مع رئيس قلعة ميت عقبة حول المسألة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم، كامل العدد، على ملعب النادى بميت عقبة، قبل أن تسافر بعثة الأبيض، التى يترأسها أحمد جلال إبراهيم، بعد غد الثلاثاء، إلى تونس، حيث قررت إدارة قلعة ميت عقبة، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق من تكرار الرحلات الخارجية، خاصة بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.

وحصل لاعبو الزمالك الأساسيين، أمس، السبت، على راحة بعدما نجح الفريق فى الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضى، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.