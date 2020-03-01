شكرا لقرائتكم إيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة والإعلان الرسمى خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الفترة الماضية رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصر البورسعيدى ، مع تولى طارق العشرى المهمة بدلا منه ، قاد جلال المصرى خلال 48 مباراة ، منذ توليه المهمة ، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى ، حقق الفوز في 22 مباراة ، و تعادل في 15 وخسر في 12 مباراة ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة
وعين "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة فى 1 فبراير الماضى بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه
وفى وقت سابق ، تحدث النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن تحديه الجديد في مشواره التدريبي وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومي .
قال ايمونيكي ف : "أنا كمدرب اسعى أن اتطور بشكل مستمر أتذكر كنت في منزلي مع أولادي وقالوا لي أنه يتحتم علي أن أتواجد في القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولي تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدي جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".
تابع : "المقاصة في موقف صعب ومن الناحية النفسية لاعبيه في حالة غير جيدة ولا يحب ان يرى اللاعبين في هذا الموقف وكل لاعب يرغب في ان يشارك في المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".
أوضح: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازن ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون أنهم في موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدي لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة والإعلان الرسمى خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.