شكرا لقرائتكم إيهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة والإعلان الرسمى خلال 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بنادى مصر المقاصة ، أن ناديه سيعلن خلال 48 ساعة تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق الفيومى بعد انهاء العلاقة مع النيجيرى ايمانويل امونيكى المدرب الحالى ، ويستعد المقاصة لمباراة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدوري.

وشهدت الفترة الماضية رحيل إيهاب جلال عن تدريب المصر البورسعيدى ، مع تولى طارق العشرى المهمة بدلا منه ، قاد جلال المصرى خلال 48 مباراة ، منذ توليه المهمة ، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى ، حقق الفوز في 22 مباراة ، و تعادل في 15 وخسر في 12 مباراة ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة

وعين "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة فى 1 فبراير الماضى بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه

وفى وقت سابق ، تحدث النيجيري ايمانويل ايمونيكي المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن تحديه الجديد في مشواره التدريبي وقبوله مهمة تدريب الفريق الفيومي .

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قال ايمونيكي ف : "أنا كمدرب اسعى أن اتطور بشكل مستمر أتذكر كنت في منزلي مع أولادي وقالوا لي أنه يتحتم علي أن أتواجد في القاهرة خلال يومين للجلوس مع رئيس المقاصة، وأرى إن كان من الممكن أن أعمل هنا"، متابعا: "أن تولي تدريب المقاصة مهمة جيدة وتحدي جديد ونحاول أن نطبق فلسفتنا وخبراتنا لإفادة الفريق".

تابع : "المقاصة في موقف صعب ومن الناحية النفسية لاعبيه في حالة غير جيدة ولا يحب ان يرى اللاعبين في هذا الموقف وكل لاعب يرغب في ان يشارك في المباريات ويحاول تحفيز اللاعبين، ولابد على الجميع أن يلعب كفريق واحد".

أوضح: "كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها ولكن علينا أن نجد توازن ومحاولة لتحفيز اللاعبين لنجعلهم يؤمنون أنهم في موقف صعب وعليهم أن يعملوا بمنتهى الجدية، ولدي لاعبين جيدين ولكن الظروف صعبة".