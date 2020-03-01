شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يحتفل بعيد ميلاده الـ 62 اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد، أحمد ناجى، مدرب حراس المنتخب الوطنى السابق والحالى سموحة بعيد ميلاده الـ62، حيث إنه من مواليد الأول من مارس عام 1958 ، لعب ناجي للفريق الأول بالأهلي موسم 1978 وانضم للمنتخب الأول عام 1980، وشارك في أولمبياد 1984 بلوس أنجلوس تحت قيادة الكابتن عبده صالح الوحش.

واتسمت مسيرة ناجي بالنجاح حيث حقق عدة بطولات مع الأهلي، منها 3 ألقاب دوري، ولقبين كأس مصر، بالإضافة لبطولتين لدوري أبطال إفريقيا، بينما حقق بطولة وحيدة مع الترسانة، وحصل على وصيف الكأس مع فريق السويس.

وحقق ناجي نجاحات كبيرة عندما تولى تدريب الأهلي، حيث حقق 29 بطولة محلية وقارية مع القلعة الحمراء، ما بين 8 ألقاب دوري، و5 كأس مصر، و6 سوبر مصري، و6 دوري أبطال إفريقيا، و4 سوبر إفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية، وحقق بطولة كأس قطر مع الجيش.

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ويعد أزهى فترة لناجى عندما عمل داخل صفوف النادى الأهلى مدرباً لحراس المرمى بصحبة البرتغالى مانويل جوزيه واستطاعوا تحقيق العديد من البطولات، ومثل أحمد ناجى ثنائيا خاصا مع الخواجة البرتغالى الذى اصطحبه معه فى نادى الاستقلال الإيرانى.

وتم اختياره من قبل اتحاد الكرة كمدرب لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى جهاز الأرجنتينى هيكتور كوبر بعد رحلة ناجحة بالدورى القطرى، تمكن ناجى برفقة الفراعنة للوصول الى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا و نهائى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون والخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 2\1 و ظهر مجددا برفقة الارجنتيى أجيرى لتولى الفراعنة والتى رحل بسبب خروج مبكرا بكأس الأمم الأفريقية الماضية من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وقد ساهم المدرب القدير أحمد ناجي في الارتقاء بمستوى عصام الحضري حارس مرمى الأهلي الشهير والمنتخب المصري السابق ليصبح الحضري من أفضل حراس القارة السمراء بلا منازع ، فضلا عن تدريبه للعمالقة شريف اكرامى ومحمد الشناوى وأحمد الشناوى ومحمود جنش.

يعشق أحمد ناجي كتابة الشعر فقد ألقى قبل ذلك العديد من القصائد في أكثر من مناسبة خلال حواراته التليفزيونية والإذاعية ، وتعتبر القصيدة التى كتبها ناجي في رثاء شهداء الاهلى الذين سقطوا فى مباراة المصري من أكثر القصائد التى لاقت إشادة كبيرة.