شكرا لقرائتكم غدا .. اتحاد الكرة يجتمع لمناقشة تطورات مباراتي السوبر والقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع غدا الاثنين بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من الأمور ، وعلي رأسها تطورات الأحداث عقب مباراتي السوبر المحلي بالامارات والقمة التي تم الغاؤها وما ترتب علي القرارات الخاصة بهما بعد قرارات لجنتي الانضباط والمسابقات .

ويناقش مسؤولو اتحاد الكرة تعيين مدير فني جديد لكل من منتخب النسائية ومنتخب الشاطئية، بعد توجيه الشكر الجهازين الفنيين السابقين.

كما يتطرق مسؤولو اتحاد الكرة لبحث ترتيبات استضافة دورة شمال أفريقيا في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الجهات الأمنية ببعض الملاحظات فى جدول الدور الثانى من عمر الدورى العام، وتضمنت ملاحظات الأمن ضرورة ألا تقام فى القاهرة 3 مباريات فى يوم واحد، على أن تقام مباراتان بحد أقصى، وألا يلعب الأهلى والزمالك فى نفس اليوم فى القاهرة.

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وتضمنت الملاحظات أيضاً ألا تقام مباراتان فى نفس اليوم بالإسكندرية، ويقام بحد أقصى مباراة واحدة بالإسكندرية بالدورى.

كما قررت اللجنة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يومياً فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى، كما تم الإعلان من قبل.