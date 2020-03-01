شكرا لقرائتكم إلغاء عقوبة إيقاف كهربا لنهاية الموسم .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستجدات مثيرة في ملف أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح، بعد خروج أكثر من لاعب عن النص لتتخذ لجنة الانضباط العديد من القرارات التربوية ضد عدد من لاعبي القطبين وعلى رأسهم محمود عبد المنعم كهربا والذي تم إيقافه حتى نهاية الموسم.

وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلي تلقت تأكيدات خلال الساعات الماضية بإلغاء عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم، وتقليل العقوبة لتصبح إيقاف لبضعة مباريات كما هو الحال بالنسبة لباقي اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا نجم الزمالك.

وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.