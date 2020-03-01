طلب «سري» من الأهلي بشأن مباراة صن داونز.. و«الكاف» يرفضه

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محاولة النادي الأهلي "السرية" بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السباع من مارس المقبل.

وذكر موقع "صدى البلد" أن "كاف" رفض طلب الأهلي بتغيير الجامبي باكاري جاساما، والذي سيقوم بإدارة مباراته أمام صن داونز المقبلة في إياب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وتمسك الاتحاد الإفريقي بإسناد مهمة إدارة اللقاء لـ "جاساما"، حيث أعربوا عن ثقتهم في قدرات الحكم الجامبي لإدارة المباراة بشكل جيد، نظراً للخبرات الجيدة التى يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة على مدار السنوات الماضية .

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وأثار تعيين "جاساما" لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة جدلاً واسعاً، خاصة وأن الأهلي أكد رفضه الشديد مراراً وتكراراً لتواجد هذا الحكم "صاحب التاريخ السيء مع المارد الأحمر".

يشار إلى أن جاساما تسبب في عدم تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال عام 2017 بسبب إدارته السيئة لنهائي البطولة بين الأهلي والوداد المغربي بالمغرب.

كما تسبب "جاساما" في إخراج الأهلي من بطولة الموسم الماضي في مباراة الإياب بين الفريق الأحمر وصن داونز على ملعب برج العرب، وذلك بعدما ألغي جاساما هدفاً صحيحاً للأهلي في الدقائق الأولى من المباراة كان من الممكن أن يسبب في تغيير نتيجة اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد للأهلي، رغم أن المارد الأحمر كان مهزوماً بخمسة أهداف دون رد في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا .

جدر بالذكر أن الأهلي حقق فوزاً مقنعاً على صن داونز بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا .