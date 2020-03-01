شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد ملعب تدريبه فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ملعب الجامعة لخوض تدريبات الفريق اليومية خلال فترة تواجد بعثة الأهلى فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلى على ملعب الجامعة بداية من غد، الاثنين، وحتى الخميس المقبل، على أن يكون مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبى الذى يحتضن موقعة السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وكان الأهلى قد سبق أن خاض تدريباته أيضا على ملعب الجامعة العام الماضى عند مواجهة صن داونز أيضا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى رابطة الأبطال.

وتغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.