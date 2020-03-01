شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قدم بيراميدز وزاناكو الزامبى فى الكونفدرالية قبل مواجهة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ملعب هيثرو بالعاصمة الزامبية لوساكا، يسعى فريق بيراميدز للعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفاً على زاناكو الزامبى فى الثالثة عصراً بصافرة الحكم أندوفيترا راكوتوجوانا من مدغشقر، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، حيث قدم فى مستوى رائعا فى أولى مشاركاته الأفريقية.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة، ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

رفاق عبد الله السعيد نجحوا فى بلوغ هذا الدور فى أول مشاركة قارية لهم بعدما حصدوا 15 نقطة تصدروا بها المجموعة الأولى بعدما حققوا 5 انتصارات على إف سى نواذيبو والمصرى (مرتين) وإينوجو رينجرز النيجيرى مقابل خسارة وحيدة أمام هذا الأخير فى الجولة الخامسة على ملعب الدفاع الجوى، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا فى دور المجموعة.

ويعول فريق بيراميدز على نجمه عبد الله السعيد، والذى سجل هدفين وصنع هدفا فى 8 مشاركات فى الكونفدرالية.

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وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل للدور التالى بالبطولة، لاسيما أن الفريق اعتاد تحقيق الفوز خارج أرضه منذ بداية مشواره بالكونفدرالية وأطاح بفرق كبيرة مثل النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى

أما زاناكو فقد حل وصيفاً فى المجموعة الثالثة بحصوله على 10 نقاط من انتصارين على ادجوبى البنينى وموتيما بيمبى الكونغولى و4 تعادلات ثنائية منها مع هذين الفريقين ومثلهما أمام نهضة بركان المغربى فى الجولتين الثانية بلوساكا والسادسة فى بركان.