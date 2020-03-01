شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يارا أسامة لاعبة السلة: كان نفسى أكون دكتورة.. وبحب درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى يارا أسامة، لاعبة كرة السلة بنادى الزمالك، والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تفضل سماعها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها، فكان معها الحوار التالى..



يارا اسامة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الجيم، بحب أوى الجيم جدا، وفى وقت الفراغ لازم أروح الجيم.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بكل أنواعها، سواء باستا أو بشاميل أو وايت أو ريد صوص.



يارا اسامة وشقيقها

من نجمك المفضل؟

الراحل كوبى براينت.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب كل أغانيه أحلى من بعضها قديم أو جديد.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كان نفسى أكون دكتورة.

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يارا لاعبة السلة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا طبعا.. اتجاهل الموقف، ومش برد خالص، ولا كأنى شايفة حاجة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

الفنانة درة، جميلة وشيك ورقيقة.



يارا اسامة لاعبة السلة

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكيد، بتكون أسهل فى الحركة والتعامل خاصة مع الرياضة.

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى طبعا، هيفهم أكتر طبيعة التدريبات والماتشات.

هاجر ووالدها

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

لا أكيد، هرفض الفكرة.