شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى دورى مراكز الشباب الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنهائيات دورى مراكز الشباب، والتى تنظمها الوزارة فى نسخته السابعة.

وتقام المباراة الثلاثاء المقبل 3 مارس بين مركز شباب الحسينات (الأقصر) مع مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية)، على ملاعب الفيوم فى الواحدة ظهراً .

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يذكر أن مركز شباب الحسينات(الأقصر) خسر من مركز شباب شبرانبات (الغربية) فى نصف نهائى البطولة بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما خسر مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) من مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) بهدفين مقابل هدف

ويقام نهائى البطولة على ملاعب محافظة الوادى الجديد، على أن يكون فى منتصف مارس المقبل، بين مركز شباب كفر قشاش ومركز شباب شبرانبات.

كان وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية قد اعلن أنه تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بتطوير 5 مراكز شباب بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه ‏شملت مراكز شباب "سنجها بأبو حماد - راغب وأبو العوينات بأولاد صقر - الصالحية ‏القديمة بفاقوس - قرية السلام ببلبيس"، مشيرا إلى أنه جارى ‏تنفيذ مشروع إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 850 ألف جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 97 ٪