شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختبر "أوباما" قبل المشاركة فى المران الجماعى استعداداً لرحلة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، لاختبار طبى اليوم، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعى للفريق من عدمه، بعدما فضل الجهاز الفنى للفريق استبعاده من المواجهة الأخيرة أمام الترجى نظراً لشكواه من إصابة فى الركبة.

وخضع "أوباما" لأشعة سيعرضها على الجهاز الطبى للفريق من أجل تحديد إمكانية مشاركته فى المران الجماعى اليوم، الأحد، بعدما تغيب عن مواجهة الترجى التونسى، التى انتهت بفوز الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى جمعت بينهما أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى.

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ويستعد الزمالك لتجهيز أوباما من أجل السفر مع الفريق إلى تونس، بعد غد، الثلاثاء، لخوض مواجهة العودة مع الترجى التى ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس فيما قدم بطل تونس تظلما رسميا لدى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" ضد طرد بن رمضان لاعب الفريق فى مباراة الزمالك بربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، وبرر نادى الترجى تظلمه بأن بن رمضان كان بعيداً عن الحكم المغربى رضوان جيد ولم يكن يستحق الطرد، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الانضباط فى الكاف تظلم الترجى لحسم موقف اللاعب سواء بإيقافه المباراة المقبلة أو رفع الطرد عنه بعدما سقط الترجى التونسى أمام الزمالك بثلاثية.

وقالت تقارير صحفية، إن الترجى يسعى لرفع العقوبة على محمد على بن رمضان لأنه لم يرتكب المخالفة التى استند إليها الحكم فى قرار الطرد، مضيفة أن مدافع الترجى شمس الدين الذوادى هو من جذب الحكم من قميصه لكنه لم يعاقب وأفادت نفس التقارير بأن الحكم المغربى رضوان جيد أشهر جيد البطاقة الحمراء لـ رمضان، ظنا منه أن الأخير هو من جذبه من قميصه خلال الاعتراض على هدف الزمالك الثاني، إلا أن الإعادات التليفزيونية أثبتت أن لاعب الترجى لم يكن موجوداً فى اللقطة.

وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كلا من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.