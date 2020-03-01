شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع غداً لبحث تطورات مباراتى السوبر والقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع غدا، الاثنين، بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من الأمور، وعلى رأسها تطورات الأحداث عقب مباراتى السوبر المحلى بالإمارات والقمة التى تم الغاؤها وما ترتب على القرارات الخاصة بهما بعد قرارات لجنتى الانضباط والمسابقات .

ويناقش مسؤولو اتحاد الكرة تعيين مدير فنى جديد لكل من منتخب النسائية ومنتخب الشاطئية، بعد توجيه الشكر الجهازين الفنيين السابقين.

كما يتطرق مسؤولو اتحاد الكرة لبحث ترتيبات استضافة دورة شمال أفريقيا فى مصر خلال شهر يونيو المقبل.

Advertisements

وتلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الجهات الأمنية ببعض الملاحظات فى جدول الدور الثانى من عمر الدورى العام، وتضمنت ملاحظات الأمن ضرورة ألا تقام فى القاهرة 3 مباريات فى يوم واحد، على أن تقام مباراتان بحد أقصى، وألا يلعب الأهلى والزمالك فى نفس اليوم فى القاهرة.

وتضمنت الملاحظات أيضاً ألا تقام مباراتان فى نفس اليوم بالإسكندرية، ويقام بحد أقصى مباراة واحدة بالإسكندرية بالدورى.

كما قررت اللجنة عدم إقامة أكثر من 4 مباريات يومياً فى الدور الثانى من عمر الدورى العام، بعد تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى بالدورى.

وأرجع اتحاد الكرة قراره بأن هذا الأمر ضرورى حتى يتسنى للجبلاية تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات الدور الثانى بالدورى، كما تم الإعلان من قبل.