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بعد ابتسام وثنائى الطاولة.. ارتفاع المصريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ابتسام وثنائى الطاولة.. ارتفاع المصريين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم يزداد عدد اللاعبين المصريين المتأهلين إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو 2020، بعد حصول أكثر من لاعب فى مختلف الألعاب على بطاقة المشاركة فى أولمبياد طوكيو، وشهدت الساعات الماضية تأهل ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات، وثنائى تنس الطاولة دينا مشرف وعمر عصر فى منافسات الزوجى المختلط.

على مستوى المنتخبات وصل عدد المنتخبات المتأهلة للدورة الأولمبية إلى 9 منتخبات هى كل من..

منتخب مصر للسباحة التوقيعية فى منافسات الأداء الفنى والحر للفرق ومنافسات الأداء الفنى والحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

3-منتخب الرجال لتنس الطاولة  فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

4الزوجى المختلط للقوس والسهم 

5 منتخب مصر للفروسية فى مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا والشرق الأوسط المؤهلة

6منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة بعد التتويج بالبطولة الأفريقية التى استضافتها مصر نوفمبر الماضى

7-  منتخب كرة اليد

8- منتخب سلاح الشيش رجال 

9- منتخب سلاح الشيش سيدات 

على مستوى المقاعد الفردية حجزت مصر 36 مقعدا ، جاءت كالتالى ..

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المصارعة

1محمد إبراهيم كيشو تأهل فى منافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم وضمانه مركزًا من الستة المراكز الأولى المؤهلة.

الجمباز

2مندى محجوب فى منافسات الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز 17 لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم.

الخماسى الحديث

3هايدى عادل تأهلت فى منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

4شريف نظير تأهل فى منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة .

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الرماية

5عزمى محيلبة فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية"

6أحمد زاهر فى منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية".

7يوسف حلمى فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

8شيماء حشاد فى منافسات رماية 10 أمتار بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

9ماجى العشماوى  فى منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

10 - سامى عبد الرازق  فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

11عبد العزيز محيلبة فى منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

12-  رضوى عبد اللطيف  فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة

13مسكات على  فى منافسات رماية 10 أمتار مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة

14أسامة السعيد  فى منافسات رماية 50 أمتار بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

15مصطفى حمدى  فى منافسات السكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

16الزهراء شعبان  فى منافسات رماية 50 متر بندقية 3 أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

جدير بالذكر أن لاعبي الرماية حصلول على كوتة لمصر مقاعد، ويحق الاتحاد اختيار لاعبين آخرين.

السباحة

17على خلف الله فى سباق 50 متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن 21:98 ثانية

تنس الطاولة

18 و 19 مقعدين  فى منافسات الفردى للسيدات.

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20 و 21  مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

بالإضافة إلى تأهل دينا مشرف و عمرعصر فى منافسات الزوجى المختلط 

 

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التنس

22 - ميار شريف فى منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

23محمد صفوت فى منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر"

 

القوس والسهم

24مقعد فى منافسات فردى الرجال

25مقعد فى منافسات فردى السيدات وذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

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الكانوى والكاياك

26سما فاروق فى سباق 500 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

27على حسن  فى سباق 200 متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

الشراع

28على بدوى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

29 - خلود منسى فى مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

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التجديف

30 -  عبد الخالق البنا فى سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة

الفروسية

31 و 32 و 33   - ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى

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الغطس

 34- مهاب مهيمن فى منافسات الغطس 3 أمتار سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة

35يوسف عزت فى منافسات الغطس 10 أمتار منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

36 - مها عبد السلام: فى  منافسات الغطس 10 متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة

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التايكوندو

37 – هداية ملاك  في منافسات وزن 67  كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

38- سيف عيسى  منافسات وزن 80  كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

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39 – عبد الرحمن وائل   منافسات وزن 68 كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

40 – نور حسين   وزن 49  كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

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الكاراتيه

41- جيانا فاروق  في منافسات وزن 61  كجم بعد ضمانها التواجد ضمن أفضل أربع لاعبات فى التصنيف الأوليمبي "كوتة عالمية"

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الملاكمة

42 – عبد الرحمن عرابى ، في منافسات وزن 81 كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة

الدراجات 

43- ابتسام زايد فى منافسات المصمار 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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