شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يبحث ترتيبات رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا مع السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالات هاتفية مع سفير مصر فى جنوب أفريقيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأهلى صباح الاثنين استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، لتصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غد الأثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادى عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.

وتحدث عبد الحفيظ مع شريف عيسى سفير مصر فى جنوب افريقيا للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة بعثة الاهلى وتنسيق كافة الأمور، ووصل سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى إلى جنوب أفريقيا حاليًا لترتيب كافة الأمور وتنسيق اقامة الفريق فى بريتوريا.