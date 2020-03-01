شكرا لقرائتكم خبر عن معلول صانع الحلول.. علولو معلقا على فوز الأهلى أمام صن داونز: القادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، عن سعادته بفوز المارد الأحمر على صن داونز بطل جنوب إفريقيا، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة سجلها على معلول، مؤكدا أن الفوز مستحق وأن القادم سيكون أفضل.





ونشر معلول، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له خلال المباراة، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. فوز مستحق وإن شاء الله القادم أفضل".



معلول

واستطاع معلول الملقب بـ"علولو" كما يطلق عليه جمهور الأحمر فى تسجيل هدفين للأهلى لتحقيق فوزاً مهماً على صن داونز الجنوب إفريقى بثنائية نظيفة، ليحصل على لقب "نسر المباراة" وفقا للاستطلاعات التى طرحتها الحسابات الحمراء عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.





من ناحية أخرى، قلل الجهاز الفنى للأهلى من أهمية الإصابات البسيطة التى تعرض لها ثلاثى الفريق على معلول وجونيور أجاى وأحمد فتحى، خلال مباراة صن داونز الجنوب إفريقى أمس، السبت.

وشكا على معلول ظهير أيسر الفريق من الآم فى العضلة الخلفية فيما اشتكى جونيور أجاى من إجهاد عام أما أحمد فتحى فقد اشتكى من ألآم بسيطة فى القدم اليسرى، وأكد الجهاز الفنى للأهلى أن هذه الإصابات بسيطة ولا تتعدى كونها مجرد إجهاد عام أو الآم بسيطة نتيجة الجهد الذى بذله اللاعبون فى مباراة صن داونز.

وتطير بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشر من مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى ابطال أفريقيا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق من صباح غداً الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

Advertisements