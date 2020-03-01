شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ اتحاد تنس الطاولة بتأهل مصر لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأثنى أشرف صبحى على الأداء الفنى المتميز الذى ظهر به اللاعبون فى الزوجى المختلط المكون من اللاعب "عمر عصر، واللاعبة دينا مشرف"، فى تحقيق المركز الأول فى التصفيات الأفريقية المقامة فى تونس والمؤهلة لطوكيو 2020 بعد الفوز على كل من "جيبوتى 4/0 "، ثم "تونس 4/0 "، ثم "نيجيريا ٤/٠".

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بالتأهل الاستثنائى لتنس الطاولة المصرية، مؤكدا على مواصلة الدعم والمساندة لهم، لافتًا إلى تفاؤله الكبير بتحقيق إنجاز كبير للرياضة المصرية خلال منافستها فى أولمبياد طوكيو، وكتابة تاريخ رياضى يحسب لأبطال مصر الرياضيين فى مختلف الألعاب .

يذكر أن مصر سبق وتأهلت فى مسابقة الفرق والفردى خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، وسوف يشارك الفريق المصرى بـ6 لاعبين هم "عمر عصر، أحمد صالح، خالد عصر، دينا مشرف، يسرا حلمى، فرح عبد العزيز" تحت قيادة الجهاز الفنى للمنتخب ماجد عاشور المدير الفنى للرجال، وأشرف حلمى المدير الفنى للسيدات.

وتأهل الثنائى دينا مشرف وعمر عصر لاعبا منتخب تنس الطاولة إلى منافسات الزوجى المختلط لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزهما فى النهائى من بطولة كأس أفريقيا التى تقام بتونس بالتغلب على الزوجى النيجيرى تريولاشوجان وفونكى اوشونيكى 0/4 عن قارة أفريقيا.