كيف تناولت صحف جنوب إفريقيا انتصار الأهلي على صنداونز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الأهلي في تحقيق فوز ثمين على صن داونز بنتيجة (2-0) مساء أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قدّم لاعبو الأهلي عرضًا مميزًا في المباراة خاصة في الشوط الثاني ونجحوا في تحقيق الفوز بثنائية سجلها التونسي علي معلول، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل 7 مارس في جنوب إفريقيا.

الخليج 365 يرصد كيف تناولت صحف جنوب إفريقيا فوز الأهلي على صنداونز:

كيك أوف:

خسر ماميلودي صنداونز بثنائية نظيفة أمام الأهلي في ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتمكن أصحاب الأرض من الحفاظ على تقدمه قبل لقاء العودة في تشوان بالعاصمة بريتوريا الأسبوع المقبل.

بيتسو موسيماني اعتمد على كل من جاستون سيرينو، سيبوسيسو فيلاكازي، هلومفو كيكانا وموسى ليبوسا بعد إراحتهم في دور الـ16 للكأس يوم الأحد الماضي، لكن فشل الرباعي في صناعة الفارق.

ضغط عملاق القاهرة على أبطال جنوب إفريقيا أتى بثماره بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حيث افتتح علي معلول التسجيل قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ68 من ضربة جزاء.

سوكر لادوما:

أصبح ماميلودي صنداونز مهددا بالإقصاء من دوري أبطال إفريقيا بعدما تأثرت آماله في الوصوف إلى نصف النهائي بالسقوط في مصر بثنائية نظيفة أمام الأهلي في ذهاب دور الثمانية من المسابقة القارية.

موسيماني قام بتغيير دفاعي بعد الهدف الأول باستبدال سيرينو وإقحام بتياني مابوندا بدلا منه للمساعدة في الدفاع، لكن الأمر ازداد سوءً بعدما حصل أليو بادجي على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني.

كان بطل جنوب إفريقيا مجبرا مرة أخرى على اللعب بدون مهاجم، حيث قاد الثلاثي مابوي وسيرينو وفيلاكازي الخط الأمامي، إلا أن الأكثر تتويجا في إفريقيا بـ8 ألقاب نجح في التقدم لجنوب إفريقيا بهدفين.

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ذا سوث أفريكان:

خسر ماميلودي صنداونز ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بثنائية نظيفة في القاهرة، قبل لقاء العودة الذي يقام في جنوب إفريقيا على ملعب "لوكاس موريب" في تشوان يوم السبت 7 مارس.

جاء الشوط الأول متوترا وكان هناك عدد قليل جدًا من فرص تسجيل الأهداف في ظل بدء الفريقين اللقاء بحذر كبير، لكن الأهلي أخذ زمام المبادرة في الشوط الثاني بتسجيل هدفين لعلي معلول.

وبعد تقدم الأهلي بهدفين، قام موسيماني بإقحام كل من باكاماني ماهلامبي وتيبوجو لانجيرمان بدلا من سيبوسيسو فيلاكازي وثيمبا زواني، إلا أن العملاق المصري واصل التقدم للأمام بحثا عن هدف ثالث قاتل، لكن تسديدة أحمد فتحي مرت بجوار القائم في الوقت بدلا من الضائع.

تايمز لايف:

باتت آمال ماميلودي صنداونز معلقة بخيط رفيع في دوري أبطال إفريقيا.

تأرجحت أحلام صنداونز في البطولة القارية بعد الخسارة أمام العملاق المصري الأهلي (2-0) على ملعب استاد القاهرة الدولي.

سجل علي معلول هدفين في الشوط الثاني لصالح الفريق المضيف، الذي بدا متواضعًا حتى افتتاح التسجيل، على الرغم من أن صنداونز أنفسهم فرضوا القليل من الفرص أمام المرمى.

الموقع الرسمي لصنداونز:

سيعود ماميلودي صنداونز إلى أرض الوطن بتأخره بهدفين بعد الخضوع للعملاق المصري الأهلي في مباراة الذهاب من ربع نهاية دوري أبطال أفريقيا CAF مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي.

قدّم أصحاب الأرض بداية أفضل وفرضوا سيطرتهم على الكرة وسط انضباط دفاعي من جانب "البرازيليين"، لكنهم نجحوا في التقدم في النتيجة بعد عشر دقائق من الشوط الثاني قبل تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

باتت تلك الخسارة هي الثانية فقط لصنداونز في عام 2020، لكن فريق بيتسو موسيمان سيبحث عن تكرار نتيجة مباراته السابقة على أرضه أمام الأهلي في إبريل 2019 والتي انتهت بفوزهم بخمسة أهداف نظيفة.