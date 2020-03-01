الخليج 365 يُحاور مهاجم إنبي.. عن لقب الهداف والعودة للأهلي ومفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

لاعب مميز استطاع التألق هذا الموسم مع فريقه، رغم ابتعاده عن المشاركة مع النادي الأهلي لمدة استمرت اكثر من ٦ اشهر، ليرحل عن الفريق في منافسة وتحدي جديد مع انبي على سبيل الإعارة.

محمد شريف يتحدث لمصراوي في حوار صريح عن سبب رحيله عن الأهلي و طموحاته خلال الفترة المقبلة ومفاوضات الزمالك.

كيف ترى مستواك مع انبي هذا الموسم؟

سعيد بأدائي مع إنبي هذا الموسم، نجحت في تقديم مستوى جيد وراضي عنه، اجتهد كثير في التدريب والمباريات الودية والرسمية حتى اظهر بشكل مميز.

هل تذبذب مستوى إنبي في بداية الموسم اثر عليك؟

في بداية الموسم كنا نعاني من سوء توفيق كبير، ولكن الظروف تحسنت مع الوقت تحت قيادة حلمي طولان المدير الفني الحالي، تنفيذ تعليماته في الملعب جعلتنا ننافس على المربع الذهبي، كرة القدم لعبة جماعية وكل لاعب له دور.

هل تأثرت من تغير مركزك في إنبي من جناح لمهاجم؟

لم اتأثر هذه وجهه نظر المدير الفني واحترمها بالطبع، لم يكن لدي اي مشكلة سواء باللعب كجناح او كمهاجم.

ما أرقامك هذا الموسم؟

أحرزت ٩ أهداف وصنعت هدفين في ١٤ مباراة.

هل ترى أن هذه الأرقام تقربك من للانضمام للمنتخب؟

أجتهد حتى أنال شرف الانضمام للمنتخب، ارتداء قميص المنتخب حلمي ولم أتخلى عنه بالمجهود والتعب، شعار المنتخب وسام على صدر اي لاعب، أتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون " لو ليا نصيب هروح ".

هل يتواصل معك أحد من النادي الأهلي حاليا؟

سامي قمصان المدرب بالفريق على تواصل دائم معي ويحفزني عقب كل مباراة أخوضها مع إنبي بالإضافة إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، أسعى للعودة من جديد في نهاية الموسم الحالي.

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ما سبب رحيلك عن الأهلي؟

في البداية أسعى لتوضيح نقطة هامة.. قررت أن ارحل على سبيل الإعارة حتى اثبت للجميع أنني لاعب جيد لم اعتاد ان أكون موظف، أسعى للمشاركة بشكل أساسي بالاجتهاد في التمرين.

سبب رحيلي هو عدم مشاركتي مع لاسارتي المدير الفني الأسبق للأهلي رغم تألقي في التدريبات و المباريات الودية تحدث معي انني " بهزر امام الجول "وهذا لم يحدث.

متى ينتهي عقدك مع الاهلي؟

بعد نهاية الموسم الحالي يتبقى لي موسمين.

ما حقيقة تواصل الزمالك معك في بداية الموسم؟

حدث.. تلقيت مفاوضات من الزمالك عن طريق وسطاء كانوا يرغبون في ضمي في حالة رحيلي عن الاهلي بشكل نهائي او فسخ التعاقد.

وما كان ردك؟

رفضت لانني لم ارغب في ترك الاهلي، النادي الاهلي كبير وعريق ولابد أن استفاد من اسمه العالي وأسطر تاريخ كبير واحفر اسمي في قلوب جميع الجماهير بأدائي مع النادي، سأقاتل على تحقيق ذلك.

هل تلقيت عروض احتراف في يناير الماضي؟

تلقيت عروض رسمية من أندية السعودية و الإمارات ولكن انبي تمسك ببقائي ووافقت على الفور.

ما طموحك في الفترة المقبلة؟

الانضمام لمنتخب مصر والعودة للنادي للاهلي.

ماذا عن المنافس على لقب الهداف؟

بجتهد على المنافسة على لقب هداف الدوري، ولكن ليس من أولوياتي.

الا تخشى المنافسة على اللعب أساسيا في حالة عودتك للأهلي؟

لا اخشي المنافسة في النادي الاهلي في ظل كوكبة النجوم المتواجدة حاليا، سأجتهد في التدريبات واللعب ستكون وجهه نظر المدرب.