التشكيل المتوقع لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد في الأسبوع الـ26 بالدوري الإسباني، في قمة حاسمة ستحسم متصدر ترتيب الليجا التي يتربع عليها البارسا حاليا بفارق نقطتين عن الفريق الملكي أقرب ملاحقيه.

ويعاني برشلونة من عدة غيابات على رأسها المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجانب الظهير الأيمن الإسباني سيرجي روبيرتو، كما يفقد الريال خدمات كل من البلجيكي إدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو بداعي الإصابة، بالإضافة إلى البرازيلي رودريجو للإيقاف.

واستعاد البارسا خدمات الظهير الأيسر الإسباني خوردي ألبا بعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المباراة الأخيرة في مواجهة نابولي الإيطالي بدوري الأبطال، بينما قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد استبعاد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش واستدعاء ماريانو دياز بدلا منه في قائمة الفريق.

ووفقا للصحافة الإسبانية، من المتوقع أن يجري زيدان تغييرا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال والتي خسرها ريال مدريد (2-1)، بالدفع بالألماني توني كروس في خط الوسط بدلا من الكرواتي لوكا مودريتش، مع استمرار بقاء الويلزي جاريث بيل بديلا.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، رفائيل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي.

Advertisements

الوسط: كاسيميرو، فيدي فالفيردي، توني كروس.

وفي الهجوم: إيسكو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

وكشفت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، سيفاجئ الريال بالاعتماد على المهاجم الدنماركي الجديد مارتن برايثويت لأول مرة بشكل أساسي مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان في الخط الأمامي مع وجود التشيلي أرتورو فيدال أو البرازيلي آرثور في الوسط.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

الوسط: أرتورو فيدال، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن برايثويت.