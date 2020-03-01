حققت ياسمين حمدي لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية البرونزية لبطولة الدوري العالمي والمقامة حاليًا في النمسا. والمقامة حاليًا في النمسا. توجت ياسمين بالميدالية البرونزية في منافسات وزن – ٥٥ كجم بعدما فازت في مباراة الميدالية البرونزية على بطلة الصين تايبيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين حمدي تحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.