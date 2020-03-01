منتخب الفروسية يحقق فضية بطولة الجائزة الكبرى بالإمارات

حقق منتخب الفروسية المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى "كأس رئيس دولة الإمارات" في إنجاز كبير لبطولة تعد الأقوى في العالم. جاء منتخب الفروسية في المركز الثاني خلف منتخب نيوزيلندا بعد منافسة شرسة حيث تفوق منتخبنا على منتخبات متعدده مثل بعد منافسة شرسة حيث تفوق منتخبنا على منتخبات متعدده مثل السعودية والإمارات الذي نافسا بقوة. شهدت المنافسة قوة كبيرة بين المنتخبات المشاركة ونجح منتخب مصر في خطف الميدالية الفضية في إنجاز جديد يضاف لانجازات الفروسية التي تتحقق خلال الفترة الحالية. مصر في خطف الميدالية الفضية في إنجاز جديد يضاف لانجازات الفروسية التي تتحقق خلال الفترة الحالية. أشاد المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بالنتائج التي تتحقق للفروسية مؤكدًا أن هناك تطلع لمزيد من البطولات والانجازات خلال الفترة القادمة.

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