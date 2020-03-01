مشاهدة بث مباشر مباراة بيراميدز وزاناكو الآن | كورة أون لاين لايف بث مباشر بيراميدز بجودة HD

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على زاناكو فى الثالثة عصر اليوم الأحد باستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية في نسختها السابعة عشرة، على أن تُقام مباراة العودة الأحد المقبل على إستاد الدفاع الجوى بالقاهرة، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في

تاريخه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة إفريقية له.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر

نادٍ تسجيلاً في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.



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