تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة الليلة في الكلاسيكو

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في كلاسيكو الأرض مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

وتذاع مباراة برشلونة وريال مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة بتعليق

الجزائري حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة كالآتي..

في حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع : كارفخال، سيرجيو راموس، فاران، فيرلاند ميندي

خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، جاريث بيل

يدخل ريال مدريد المباراة بعد تلقيه هزيمة

قاسية على أرضه ووسط جمهوره، أمام مانشستر سيتى خلال ذهاب دور ربع دورى أبطال أوروبا، بهدفين لهدف، وسيكون الفريق الملكى بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان طامعًا بتعويض النتيجة ومصالحة جماهير المرينجى، إضافة إلى خسارته أمام ليفانتى بهدف دون رد، جعلته يفقد صدارته بالدوري.

يسعى الفريقان للفوز من أجل الصدارة حيث يملك ريال مدريد 53 نقطة فى المركز الثاني، بينما يتصدر برشلونة الليجا برصيد 55 نفطة، وعليه سيكون كلاسيكو ذات طابع خاص.