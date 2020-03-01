شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ليفربول المدوي أمام واتفورد

تعرض فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، لهزيمة ثقيلة أمام واتفورد بثلاثية دون رد، ليتلقى الريدز الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على ملعب فيكارج رود، ضمن الجولة الـ28 من البريميرليج.

سجل أهداف واتفورد كلا من:

إسماعيلا سار هدفين في الدقيقتين 54 و60، وأضاف تروي ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.

تعتبر تلك الهزيمة الأولى للريدز منذ بداية الموسم، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في

مباراة وحيدة كانت أمام مانشستر يونايتد، وتجمد رصيده عند 79 نقطة في صدارة الدوري، مبتعدًا عن مانشستر سيتي الوصيف، بفارق 22 نقطة، والذي تأجلت مباراته بسبب خوضه نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين أمام أستون فيلا، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة بالتساوي مع بورنموث في المركز السادس عشر.